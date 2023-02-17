На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок российских войск не выявлено.

Российские войска несут значительные потери в живой силе на всех пяти направлениях фронта, где ведут наступательные действия.

"Враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Понесет значительные потери в живой силе", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательных группировок не выявлено.

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По информации Генштаба, на полигонах в Беларуси продолжается подготовка подразделений российских войск.

Также отмечается, что противник продолжает вести минометные и артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины, а также населенных пунктов вдоль государственной границы.

Война в Украине - актуальные новости

По данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины за 17 февраля нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса РФ.

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля 2022 года предварительно составляют 141 тысячу 260 человек личного состава.