Вооруженные силы Украины уничтожили сразу целую батарею из 5 самоходных артиллерийских установок 152 мм Мста-С в селе Невское Луганской области.
Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.
Судя по плотному расположению, все 5 САУ были уничтожены одновременно, вероятно, в результате поражения одновременно всех боевых машин, вероятно, ракетами РСЗО М142 HIMARS. Также уничтожены два грузовика, на которых перевозили боекомплект батареи.
"Это беспрецедентное событие произошло недавно, во время украинского наступления в Луганской области. Русское командование развернуло оборону вокруг Невского, но украинские войска разгромили русских. Весомым фактором успеха стала контрабатарейна борьба", - отметил Бутусов, опубликовав видео с места события.
Ситуация на Луганщине: что известно
Украинские военные продолжают контрнаступление и освобождают нашу землю от оккупантов. По данным Генштаба, в районах двух населенных пунктов в Луганской области на днях было уничтожено до 60 российских оккупантов, по меньшей мере 10 из которых – офицеры.
Ранее стало известно, что для пополнения состава российских частных военных компаний в Станицу Луганскую привезли очередную партию заключенных из России, а "правоохранителям" запретили их трогать в случае нарушений. Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.
Кроме того, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, тотальное превосходство русских в артиллерии в этой области закончилось из-за разрушения логистики подвоза боекомплектов. Он отметил, что до этого четыре месяца ВСУ чувствовали тотальное преимущество россиян в артиллерии, обстрелы продолжались круглосуточно.