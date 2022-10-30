Кроме того, было уничтожено два грузовика, на которых перевозить боекомплект.

Вооруженные силы Украины уничтожили сразу целую батарею из 5 самоходных артиллерийских установок 152 мм Мста-С в селе Невское Луганской области.

Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.

Судя по плотному расположению, все 5 САУ были уничтожены одновременно, вероятно, в результате поражения одновременно всех боевых машин, вероятно, ракетами РСЗО М142 HIMARS. Также уничтожены два грузовика, на которых перевозили боекомплект батареи.

Видео дня

"Это беспрецедентное событие произошло недавно, во время украинского наступления в Луганской области. Русское командование развернуло оборону вокруг Невского, но украинские войска разгромили русских. Весомым фактором успеха стала контрабатарейна борьба", - отметил Бутусов, опубликовав видео с места события.

Ситуация на Луганщине: что известно

Украинские военные продолжают контрнаступление и освобождают нашу землю от оккупантов. По данным Генштаба, в районах двух населенных пунктов в Луганской области на днях было уничтожено до 60 российских оккупантов, по меньшей мере 10 из которых – офицеры.

Ранее стало известно, что для пополнения состава российских частных военных компаний в Станицу Луганскую привезли очередную партию заключенных из России, а "правоохранителям" запретили их трогать в случае нарушений. Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин.

Кроме того, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, тотальное превосходство русских в артиллерии в этой области закончилось из-за разрушения логистики подвоза боекомплектов. Он отметил, что до этого четыре месяца ВСУ чувствовали тотальное преимущество россиян в артиллерии, обстрелы продолжались круглосуточно.

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