У украинских военных артиллерии стало больше, которая поражает гораздо лучше.

В Луганской области тотальное преимущество россиян в артиллерии закончилось из-за разрушения логистики подвоза боекомплектов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что до этого четыре месяца ВСУ чувствовали тотальное преимущество россиян в артиллерии, обстрелы продолжались круглосуточно.

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"Сейчас ситуация изменилась к лучшему, намного. Потому что четкая работа наших артиллеристов разрушила им логистику подвоза боекомплекта, уничтожили склады с боекомплектами. Это не говорит о том, что у них совсем нет снарядов, но логистика намного хуже", - сказал он.

В то же время у украинских военных артиллерии стало больше, и она поражает значительно метче.

Война в Украине: ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, в Луганскую область доставили много российской военной техники и ПВО, а также перебрасывают недавно мобилизованных россиян.

21 октября Сергей Гайдай сообщал, что на Луганщине самым горячим участком фронта остается территория вблизи Сватово, которую оккупанты расстреливают реактивной артиллерией. По словам Гайдая, в небольших селах вблизи Сватово и Кременной россияне выселили всех жителей и разместили там своих военных.

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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