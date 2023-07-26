Разведка Великобритании сообщила, что существует потенциал для роста интенсивности и масштаба насилия в этом регионе.

Российский агрессор проводит передислокацию судов Черноморского флота после срыва "зерновой сделки", что является свидетельством увеличения рисков насилия в Черном море.

Как говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии, корвет "Сергей Котов" развернулся в южной части Черного моря и патрулирует судоходный путь между Босфорским проливом и Одессой.

Разведка Великобритании сообщила, что есть вероятность, что этот корвет войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению России, направляются в Украину.

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Как отметили в ведомстве, Черноморская зерновая инициатива сдерживала возникновение боевых действий в Черном море, однако теперь "существует потенциал для роста интенсивности и масштаба насилия в этом регионе", добавили в разведке.

Ситуция с украинским зерном

17 июля 2023 года Россия официально объявила о выходе из "зернового соглашения". Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

22 июля 2023 года появилась информация о том, что Кремль изменил стратегию и хочет исключить Украину из мирового рынка зерна.

26 июля 2023 года ЕС заявил, что готов экспортировать украинское зерно "по коридорам солидарности". "Маршруты солидарности" позволяют перевозить товары через страны ЕС на баржах, по железной дороге, автомобильным или внутренним водным путям.

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