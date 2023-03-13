В Воздушных силах Вооруженных сил Украины рассказали о причинах сегодняшних воздушных тревог.
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале, около 13:30 из-за активности стратегической и тактической авиации врага в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога.
В частности, был зафиксирован взлет и посадка стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома "Энгельс" Саратовской области.
Также наблюдался перелет четырех истребителей МиГ-31БМ (модификация, не являющаяся носителем аэробалистических ракет "Кинжал") в Курскую область.
Кроме того, дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении, а в Брянской области РФ и на восточном направлении наблюдалась активность вражеской тактической авиации.
Опасность ракетной атаки РФ - детали
Сегодня утром российские оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя и подводная лодка. По состоянию на 11:30 враг продолжает наращивание присутствия ракетоносителей в Черном море. Дополнительно выведена подводная лодка. Общий залп - до 20 ракет.
Также отмечается, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.
Российские войска в ночь на 9 марта совершили массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры, выпустив 81 ракету различного базирования. Из 48 выпущенных россиянами крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 34.