Такие беспилотники гораздо дешевле "шахедов" и их трудно отличить от настоящих ударных БПЛА.

Российские оккупанты начали запускать по Украине безбоеголовные беспилотники-приманки во время воздушных атак. Экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил CNN, что так враг хочет отвлечь украинскую противовоздушную оборону.

Беспилотники-приманки несут напечатанный на 3D-принтере шар, который завернут в фольгу, поделился Игнат. По его словам, так россияне имитируют боеголовку иранского дрона Shahed-136.

Такая тактика позволяет россиянам отвлекать противовоздушную оборону Украины, не тратя слишком много средств, объяснил экс-спикер Воздушных сил ВСУ. Он заявил, что беспилотники-приманки составляют почти половину всех российских БПЛА, выпущенных по нашей стране.

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Эти шаги свидетельствуют об изменении тактики Москвы после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, считают в издании. В это же время Украина испытывает давление на восточных фронтах, где оккупанты регулярно проводят наступательные операции.

В издании отметили, что только за первую неделю ноября воздушная тревога звучала в Киеве более 30 часов. В октябре воздушная тревога в столице суммарно длилась около 80 часов.

32-летний копирайтер из Киева Вадим Наустинов рассказал журналистам, как он реагирует на воздушные атаки россиян. По его словам, при появлении звуков беспилотников он как можно быстрее бежит в метро.

Он добавил:

"Если я понимаю, что взрывы совсем рядом, а Шахед находится недалеко от моего дома, и я не успею добежать до метро, я прячусь в коридоре или в туалете. Я просто прячусь, жду и надеюсь, что выживу".

Воздушные атаки россиян - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Воздушные силы ВСУ ночью сбили четыре российские ракеты и 62 ударных беспилотника. К сожалению, в Киевской области есть пострадавшие.

Кроме того, в ночь на 8 ноября россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и Одесской области. По предварительным данным, погиб один человек и еще 9 человек получили ранения.

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