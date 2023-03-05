Ракетоносители противника в Черном море снаряжены более 20 ракетами типа "Калибр".

Россия может нанести точечные ракетные удары по Украине.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона. Она отметила, что группировка врага в Черном море состоит из 16 кораблей, 4 из которых - ракетоносцы. Это означает, что к залпу могут быть готовы более 20 крылатых ракет типа "Калибр".

"Какой она будет - это уже зависит от той тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки - это не тот результат, которого ожидают. Это большие затраты и небольшая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки так, как это было по Кременчугскому району", - сказала спикер.

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Гуменюк пояснила, что в случае точечных атак враг поднимает в воздух авиацию, а также держит наготове ракетоносители в море. Таким образом оккупанты пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону, отвлекая внимание.

Война России против Украины - что надо знать

Российские захватчики уже не раз били по Украине различными ракетами, в частности, "Калибрами", разрушены многие объекты гражданской инфраструктуры, есть жертвы и пострадавшие.

1 марта Наталья Гуменюк сообщила, что угроза ракетного удара России по Украине остается очень высокой. По ее словам, в частности, возможны несколько волн вражеских ударов.

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