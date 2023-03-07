Эксперт подчеркнул, что рационального объяснения таких действий врага нет, но все же сделал несколько предположений.

Во вторник, 7 марта 2023 года, в Украине уже трижды раздавалась масштабная воздушная тревога, связанная со взлетом потенциальных носителей ракет "Кинжал" – истребителей МиГ-31К. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко высказал несколько предположений, почему эти самолеты начали поднимать в небо так часто.

"Нет рациональных объяснений. Объяснить рационально, почему в течение полугода постоянно взлетают эти самолеты с угрозами для нас – достаточно сложно", – подчеркнул эксперт в эфире "24 канала".

Мусиенко предполагает, что россияне могут использовать вылеты МиГ-31К для внутренней пропаганды, чтобы продемонстрировать, что они могут ударить по Украине в любой момент. Кроме того, эксперт добавил, что постоянные тревоги, которые возникают в Украине из-за поднятия этих истребителей, портят планы украинцев и раздражают людей.

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"Они также могут это использовать, чтобы выдавать соответствующие отчеты российскому диктатору Путину. Что якобы эти МиГи взлетают, "Кинжалы" где-то куда-то там долетают и что-то разрушают", – предположил Мусиенко.

Истребители МиГ-31К: в чем угроза

В последнее время в Украине все чаще объявляют масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31К. Это связано с тем, что эти самолеты являются потенциальными носителями ракет "Кинжал", против которых украинская ПВО пока бессильна.

В то же время военный эксперт Олег Жданов считает, что тревогу объявляют не только из-за опасности ударов ракетами "Кинжал". Он подчеркнул, что эти истребители враг может использовать для отвлечения внимания, и если проигнорировать угрозу, оккупанты могут нанести удар с другого направления, тогда ПВО не успеет вовремя отреагировать.

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