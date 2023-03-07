Когда объявляется воздушная тревога, немедленно идите в укрытие.

Обновлено 15:42. Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что сегодня трижды объявляли воздушную тревогу из-за взлета "кинжалоносца" с территории РФ.

"Трижды был зафиксирован взлет российского МиГ-31К с авиабазы в Саваслейке Нижегородской области РФ. Долетают до направления Тамбова и возвращаются назад", — сказал он в комментарии "УП".

Обновлено 14:34. Отбой тревог по областям.

Видео дня

Утро вторника, 7 марта, началось с воздушной тревоги для всех областей Украины. Позже, после 12:20, снова вся карта страны "покраснела". В 14:08 снова опять сирены по всей территории. Об этом свидетельствуют данные alerts.in.ua.

Мониторинговые паблики сообщают, что существует угроза применения страной-агрессором ракет "Кинжал" из-за взлета МиГ-31К ВКС РФ. Так что будьте осторожны, находитесь в укрытии.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:15 7 марта

Угроза ракетных ударов по Украине

1 марта Наталья Гуменюк сообщила, что угроза ракетного удара России по Украине остается очень высокой. Она не исключала, что будет несколько волн атак. Также она предупреждала, что РФ может нанести точечные ракетные удары по Украине.

7 марта стало известно, что Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. Общий залп готовых к атаке "Калибров" насчитывает 24 ракеты.

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