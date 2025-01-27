На данный момент сообщений о пострадавших не поступало.

Российские оккупанты ночью нанесли масштабный удар по Ивано-Франковской области. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук в Facebook.

"Серия взрывов прогремела на Прикарпатье. Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы", - заявила Онищук.

В то же время, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив добавил, что враг наносил масштабный удар и по области, и пытался ударить по общине.

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"Но благодаря противовоздушной обороне, предварительно, без повреждений гражданского имущества", - сказал Марцинкив.

Как сообщал УНИАН, генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявлял, что за январь Украина нанесла больше ударов по территории РФ, чем за предыдущие несколько месяцев, если не полгода. "14 января состоялся массированный удар с привлечением как дронов, так и ракет с нашей стороны - более 200 средств участвовали в этом ударе. И это исторический факт. Добавили существенно по выработке дронов. План был миллион, а произвели полтора. И более 90% примененных дронов производят отечественные предприятия. И это также очень важный для нас признак", - сказал он.

Романенко добавил, что такое количество ударов свидетельствует о росте возможностей Украины. Поэтому можно рассчитывать на продолжение подобных атак и в дальнейшем.

"Нам надо в ближайшее время выполнить две задачи. Остановка продвижения врага - первая задача стратегической оборонительной операции Сил обороны Украины. И второе - нарастить задачи поражения по стратегическим объектам в глубине территории и на оккупированных частях", - добавил генерал-лейтенант.

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