По словам генерала-лейтенанта, 90% дронов производят предприятия в Украине.

За январь Украина нанесла больше ударов по территории РФ, чем за предыдущие несколько месяцев, если не полгода. Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире "Radio NV".

"14 января состоялся массированный удар с привлечением как дронов, так и ракет с нашей стороны - более 200 средств участвовали в этом ударе. И это исторический факт. Прибавили существенно по выработке дронов. План был миллион, а произвели полтора. И более 90% примененных дронов производят отечественные предприятия. И это также очень важный для нас признак", - сказал он.

Романенко добавил, что такое количество ударов свидетельствует о росте возможностей Украины. Поэтому можно рассчитывать на продолжение подобных атак и в дальнейшем.

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"Нам надо в ближайшее время выполнить две задачи. Остановка продвижения врага - первая задача стратегической оборонительной операции Сил обороны Украины. И второе - нарастить задачи поражения по стратегическим объектам в глубине территории и на оккупированных частях", - добавил генерал-лейтенант.

Удар Украины по НПЗ в Рязанской области - что известно

Напомним, что Украина продолжает наносить удары вглубь территории РФ. В частности, накануне Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ на территории России в Рязанской области.

По информации УНИАН от источников в спецслужбах, хоть Минобороны РФ и заявило о сбитии восьми беспилотников - очевидцы зафиксировали на видео около десяти взрывов. После них в разных местах НПЗ начались сильные пожары.

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