Понапивались в новогоднюю ночь: боевой дух солдат из КНДР упал, - ГУР

Северокорейские подразделения продолжают нести значительные потери среди личного состава, хоть пропаганда и убеждает их в большой значимости на фронте.

Солдаты армии Северной Кореи понапивались в новогоднюю ночь, их боевой дух упал.

Как отмечается в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram, 31 декабря и 1 января россияне продолжили привлекать подразделения армии Корейской Народно-Демократической Республики к ведению боевых действий в Курской области России.

При этом, подчеркнули в ГУР, северокорейские подразделения продолжают нести значительные потери среди личного состава.

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"Для замещения потерь и усиления позиций российские командиры перебрасывают на передовую новых военных армии КНДР - 31 декабря и 1 января группы северокорейских солдат перемещали на позиции в районе н.п. Уланок, Фанасеевка, Черкасская Конопля Курской области", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что командиры низшего звена (отделение/взвод/рота) "врут в донесениях высшему командованию о реальном уровне потерь среди военнослужащих армии КНДР".

В ГУР добавили, что "боевой дух солдат из Северной Кореи упал". При этом их постоянно "обрабатывают" российско-армейской пропагандой о "большом значении" участия армии КНДР в войне против Украины.

"В новогоднюю ночь зафиксированы случаи злоупотребления спиртным среди северокорейских солдат, в том числе и тех, которые привлекаются к боевым действиям", - говорится в сообщении.

Войска КНДР на войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Павел Нарожный высказал мнение, что участие северокорейских военных в войне на стороне России очень похоже на деятельность частной военной компании "Вагнер".

По его мнению, "следующая волна" может быть более обучена для работы с дронами, противодействия минным полям, артиллерии. Нарожный отметил, что армия Северной Кореи насчитывает 1,5 млн личного состава, и еще несколько миллионов в резервах.

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