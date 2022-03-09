Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войну надо заканчивать, надо садиться за стол предметных и честных переговоров.
Об этом президент заявил в видеообращении.
"Войну надо заканчивать. Надо садиться за стол переговоров. Честных, предметных, в интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций", - отметил он.
Зеленский рассказал, что сегодня провел разговор с Марком Рютте - премьером Нидерландов.
"У нас новая страница в отношениях с Нидерландами, спасибо за поддержку", - сказал он.
Кроме того, глава государства говорил с премьером Израиля Нафтали Беннетом, премьером Люксембурга Ксавье Бетелем и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Имеем поддержку. Имеем понимание", - подчеркнул он.
Кроме того, президент поблагодарил россиян, которые поддерживают украинцев, выходя на улицы и протестуя.