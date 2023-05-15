Он иронично заявил, что расплата приходит даже для тех, кто ничего не делал для того, чтобы "победить в этой войне".

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин злорадствует покушением на "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета.

Реакция Гиркина на подрыв боевика псевдореспублики Корнета появилась в Telegram. Как отметил террорист, расплата приходит даже к тем, кто "ничего не делал, чтобы победить в этой войне".

"Вот пришли и за Корнетом... Война забирает всех - даже тех, кто активно и многие годы ничего не делал, чтобы в ней победить, а даже наоборот", - отметил Гиркин.

Подрыв боевика Корнета - что известно

В понедельник, 15 мая, в центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва получил ранение так называемый "временный исполняющий обязанности главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет.

По сведениям пропагандистов, Корнет пострадал в результате взрыва в салоне красоты. Он в тяжелом состоянии. По неподтвержденным сведениям, в Луганске могло сработать самодельное взрывное устройство.

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