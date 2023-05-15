Террорист Игорь Стрелков-Гиркин злорадствует покушением на "главу МВД ЛНР" Игоря Корнета.
Реакция Гиркина на подрыв боевика псевдореспублики Корнета появилась в Telegram. Как отметил террорист, расплата приходит даже к тем, кто "ничего не делал, чтобы победить в этой войне".
"Вот пришли и за Корнетом... Война забирает всех - даже тех, кто активно и многие годы ничего не делал, чтобы в ней победить, а даже наоборот", - отметил Гиркин.
Подрыв боевика Корнета - что известно
В понедельник, 15 мая, в центре временно оккупированного Луганска в результате взрыва получил ранение так называемый "временный исполняющий обязанности главы МВД" самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Корнет.
По сведениям пропагандистов, Корнет пострадал в результате взрыва в салоне красоты. Он в тяжелом состоянии. По неподтвержденным сведениям, в Луганске могло сработать самодельное взрывное устройство.