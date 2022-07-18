От вражеских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, еще два человека получили ранения.

От вражеских обстрелов на Харьковщине погибли два человека.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По данным областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области в результате российской агрессии погибли - 67-летняя женщина в с. Калиново и 38-летний мужчина в Печенегах. Ранены и госпитализированы 41-летняя женщина в с. Калиново и 75-летний мужчина в Печенегах", - сообщил он.

Синегубов также подчеркнул, что по области ночью враг нанес удар по Богодуховскому и Чугуевскому районам. В Золочеве в результате обстрелов горели частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи. В Чугуеве в результате обстрела в 5-этажном жилом доме повреждены окна, жителей дома эвакуировали.

В течение суток обстрелам подвергался также Изюмский район: горели свалки и озимая пшеница на поле 250 гектаров.

Между тем в Харькове враг ночью нанес артиллерийские удары по Киевскому району.

"Пострадала исключительно гражданская инфраструктура - частично разрушены несколько этажей пятиэтажного дома. А также разрушена крыша, технический этаж и повреждены квартиры 8-го и 9-го этажей другой жилой многоэтажки. К счастью, без пострадавших", - сообщил он.

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