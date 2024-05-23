Зря смеялись: сегодня армия РФ намного сильнее, чем была в 2022-м, - Жорин

Пока украинцы занимались самоуспокоением и тешились ложными надеждами, агрессор адаптировался и устранял недостатки, говорит военный.

В начале полномасштабной войны российская армия была гораздо слабее, чем сегодня. Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в интервью LIGA.net.

"Пока мы смеялись над этим, пока мы развлекались, мечтали о том, что завтра, послезавтра, две недели – и все закончится. Этот бред пока слушали от некоторых людей, а россияне в это время адаптировались, готовились, они модернизировались", – говорит военнослужащий.

По мнению Жорина, к системной недооценке врага приложили руку в том числе украинские журналисты.

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"Мы же сами начали вводить себя в это странное состояние, в мечты, вместо того, чтобы приземлиться к реальности", – заявил он.

Впрочем, заместитель командира 3-й ОШБр подчеркивает, что нынешняя российская армия – это все же совсем не та армия, которая вторгалась в Украину 24 февраля 2022 года.

Война в Украине: трансформация российской армии

Как писал УНИАН, уровень обеспечения и подготовки российских солдат значительно улучшился по сравнению с первыми месяцами полномасштабной войны. По словам бойца ВСУ Егора Олейника, в начале войны россияне действительно выглядели как "какие-то дурачки", но сейчас это обученные военные с экипировкой и вооружением, которому могут позавидовать и ВСУ.

Вместе с тем нельзя не отметить нарастающий и все более критический дефицит бронетехники в российской армии. Сегодня россияне все чаще ходят в штурмы пешком, на старых БТР-50 50-х годов или даже на мотоциклах.

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