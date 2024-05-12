Он отметил, что россияне не могут восстановить то количество бронированной техники и танков, которые уничтожаются на фронте.

У российских захватчиков действительно много человеческого ресурса. Но "зеки, дальние регионы уже заканчиваются", заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

"Непобедимость РФ, неисчерпаемость их ресурсов – частично это тоже элемент вражеской пропаганды, которой русаки максимально забивают голову нашим гражданам. Ракеты и КАБы – этого у врага действительно невероятно много, они сделали здесь приоритет и развивают и совершенствуют это направление", – написал он в Telegram.

В то же время он отметил, что россияне не могут восстановить то количество бронированной техники и танков, которые уничтожаются на фронте.

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"Человеческого ресурса у них много, однако зэки, дальние регионы уже заканчиваются. Скоро в ход пойдут такие категории кацапского населения, где потери будут гораздо более ощутимы. Врага нельзя недооценивать. Но и нельзя забывать – непобедимых врагов нет", – резюмировал он.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупанты продолжают давить на Харьковщине, там продолжаются тяжелые бои. Из-за натиска врага украинским защитникам пришлось отойти с некоторых позиций, рассказали в подразделении "Гострі Картузи". По состоянию на 20:00 11 мая продолжались бои за населенный пункт Глубокое, который ведет к дамбе Травянского водохранилища.

Ранее в Третьей штурмовой сообщили, что взяли в плен заместителя командира взвода, старшего сержанта 752-го полка России Ивана Семенова. Он был одним из двух оккупантов, которые выжили во время попытки штурма в районе Райгородка Луганской области.

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