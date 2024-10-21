Текущая линия фронта указывает на то, что оккупанты собираются еще долго воевать с Украиной.

Заместитель командира 3-й ОШБр, майор Максим Жорин, известный своим участием в боях на востоке Украины, заявил, что плохо относится к экспертным прогнозам относительно продолжительности войны в Украине. По его словам, непонятно, на что эти люди опираются.

"Вот не к временным рамкам, а как к таким прогнозам я отношусь. На что они опираются? Сколько похожих прогнозов мы слышали за все это время? О том, что осенью, через несколько месяцев, недель, в следующем году, что-то из этого вообще хоть как-то близко произошло? Насколько я помню, нет. Сколько раз заканчивались ракеты в России - то в сентябре, то в декабре, но каждый раз что-то они не заканчиваются, их только больше становится... Вероятно, даже у тарологов, к которым я с иронией отношусь, больше будет фактов, на которые они будут опираться, чем у современных военных экспертов, которые об этом говорят.", - возмутился он в интервью Фокусу.

Согласно оценке военного, текущая линия фронта указывает на то, что оккупанты собираются еще долго воевать с Украиной и будут делать это до тех пор, "пока не упрутся очень сильно". Жорин добавил, что россияне развивают свои ресурсы и ищут новые для продолжения боевых действий.

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"Поэтому я не вижу, чтобы наш противник планировал вообще хоть где-то останавливаться. Он, наоборот, наращивает свои силы и интенсивность боевых действий именно на Востоке. Поэтому я с улыбкой отношусь к любым прогнозам и советовал бы людям жить не прогнозами, а реальностью", - подчеркнул защитник.

По его мнению, только от украинцев зависит, хватит ли нашей стране ресурсов на длительную войну. Жорин объясняет, что если правильно подходить к системе управления войсками, развивать собственную ресурсную базу и правильно ею пользоваться, то хватит.

"Здесь же самый главный наш ресурс, с которого все начинается, это не снаряды и не техника, это ресурс нашего характера, нашей выносливости. Если у нас хватит, как у государства, выносливости, то мы выстоим. Я в это абсолютно верю. Если мы будем каждый раз жить от прогноза к прогнозу, то мы ждем выборов, то ждем передачи какого-то оружия, так будет достаточно сложно. Если все включатся, начнут работать, то ресурсов у нас хватит", - подытожил военный.

Когда закончится война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению войны не позднее 2025 года.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война закончится в следующем году. Это связано с тем, что в 2025 году россиян ждут большие экономические проблемы. Зато полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник отметил, что Россия будет считать своей победой полную ликвидацию украинской государственности.

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