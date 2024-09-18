'Промежуточная цель четкая и понятная': Черник спрогнозировал, когда закончится война

По его словам, Россия будет существовать как империя, пока имеет свободно конвертируемую валюту.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что война закончится в следующем году. Это связано с тем, что в 2025 году россиян ждут большие экономические проблемы. Зато полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник отметил, что Россия будет считать своей победой полную ликвидацию украинской государственности.

Как отметил Черник в сводке для 24 Канала, россияне никогда не откажутся от этой идеологии, пока они в тех границах и при том общественном укладе, в котором существуют.

"Даже Ленин в свое время сказал, что потерять Украину - это потерять голову. Эта экзистенциальная война будет иметь бесконечный характер, пока Россия не распадется. Она распадется неизбежно. Главной цели - ликвидации украинской государственности - в этом цикле они не достигнут. В следующем году у них начнутся настоящие экономические проблемы. Неплохие новости поступают по нефти. Понимаем, что пока Россия имеет свободно конвертируемую валюту, до тех пор она может жить как империя", - отметил Черник.

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Эксперт напомнил, что СССР распался из-за снижения цен на нефть в 80-х годах. По его убеждению, Россию тоже это ждет, правда, не абсолютно, ведь будут продолжаться продажи в Индию и Китай. Санкции хоть и не действуют на полную, постепенно сдувают положение. В военной части россияне на 50% опустошили свои склады в плане бронетехники и артиллерии, а полноценно заместить их они не смогут ближайшие 20 лет.

"По моему мнению, не смогут вообще. Поэтому они ищут точку завершения - замораживание конфликта или выход из этой фазы боевых действий. Их промежуточная цель очень понятна и очень четкая - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Нам надо сделать все возможное и невозможное, чтобы ее сорвать", - подчеркнул Черник.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Российская Федерация хотела бы завершить развязанную против Украины войну до конца 2025 - начала 2026 года. Причем Москва надеется завершить ее своей победой.

"Они прогнозируют, что примерно в период лета 25-го года негативное влияние на экономику начнет быть очень ощутимым для их страны. С этим, кстати, связано много процессов, которые они пытаются сейчас ускорить в своем государстве, чтобы максимально выйти в этот период так, как бы им хотелось", - отметил руководитель украинской разведки.

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