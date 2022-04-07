Они не знают, куда прятать девочек-подростков от российских оккупантов.

СБУ обнародовала очередной перехват - на этот раз это телефонный разговор между боевиком так называемой "ДНР", чье подразделение в настоящее время находится в Херсонской области, и его родственницей, проживающей в селе Тарасовка Запорожской области.

В ведомстве отметили, что под влиянием российской пропаганды женщина имела иное представление об "освободителях", но реальные поступки оккупантов ее шокировали.

"Сережа, иди сюда и посмотри, что здесь делается! Я х*рней не страдаю! Я тебе всегда верила! Верила, как ты мне объяснил за бандеровцев... я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?", - сквозь слезы спросила женщина у своего племянника.

В разговоре с боевиком она сказала, что не знает, как уберечь своих 14-ти и 10-летних внучек от глума "освободителей". "Мы им колбасы, а они залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги, – рыдает женщина. - ... Что мне делать? Они ходят по селу, спрашивают, где молодые девушки и предлагают за них солярку".

В свою очередь боевик посоветовал родственнице следующее: "Если есть возможность – выезжайте куда-то. В тыл, куда-то в город".

Как сообщал УНИАН, 20 марта был обнародован один из перехватов, в котором российский оккупант по телефону жаловался, что их обмануло руководство, домой сейчас их не будут возвращать. Зато путинскую армию заставляют воевать и дальше против Украины, бросая в самое"пекло".

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