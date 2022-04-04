Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, считают в Британии.

Россия перебрасывает боевиков ЧВК "Вагнер" в ОРДЛО для участия в дальнейших боевых действиях за восточные регионы Украины.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

"Российские войска, в том числе наемники из российской государственной частной военной компании "Вагнер", перебрасываются в этот регион", - сообщают британцы.

Тем временем в соцсетях начали появляться фото наемников. Авторы сообщений утверждают, что боевиков заметили в оккупированном Донецке возле штаба ОБСЕ.

Регион по-прежнему подвергается интенсивным неизбирательным ударам со стороны россиян, однако украинские силы проявляют устойчивое сопротивление, сохраняя контроль над центральными районами.

Мариуполь почти наверняка является ключевой целью российского вторжения, поскольку он обеспечивает сухопутный коридор из россии в оккупированный Крым, отмечают в британской разведке.

В целом, заключают военные, российские силы продолжают перегруппировку и ориентируются на будущее наступление на Донбасс.

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