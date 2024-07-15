Згурец заявил, что на Покровском направлении произошло более 40 боевых столкновений, на Торецком - 20.

Военный эксперт Сергей Згурец заявил, что российские оккупанты концентрируют свои усилия на Покровском и Торецком направлениях с целью захватить Торецк и усложнить передвижение наших войск по трассе от Покровска до Часового Яра.

"На самом деле наступлений противника колоннами нет. Генштаб ВСУ сообщал, что по всей линии соприкосновения на 10 направлениях враг пытается проводить атакующие действия с разной степенью интенсивности. За минувшие сутки, 14 июля, было 114 боевых столкновений, что несколько меньше, чем в пиковые столкновения еще 2-3 недели назад, когда количество доходило почти до 200. Сейчас захватчик сконцентрирован на двух направлениях, где количество боевых столкновений больше по сравнению с другими, - Покровский и Торецкий", - сказал он в эфире Еспресо.

Згурец рассказал, что на Покровском направлении произошло более 40 боевых столкновений, на Торецком - 20.

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"Здесь замысел противника читается - сконцентрировать все усилия, чтобы захватить Торецк и усложнить передвижение наших войск по трассе от Покровска до Часового Яра. Но там продвижение достаточно медленные, а это значит, что система украинской обороны выглядит достаточно эффективно даже при том, что противник имеет преимущество в живой силе и технике. Думаю, что такая ситуация будет сохраняться длительное время, потому что наши и зарубежные эксперты считают, что на сегодня ни одна сторона не имеет там количественных или качественных преимуществ для осуществления оперативных наступлений", - заявил он.

По его словам, сейчас с российской стороны "это все происходит на тактике медленного прогрызания украинской обороны с использованием живой силы и КАБов". Кроме этого, с нашей стороны возросло количество использования артиллерии, что отражает потери живой силы противника.

Война в Украине - ситуация на фронте

13 и 14 июля Силы обороны провели локальные контратаки к северу и северо-востоку от Харькова и отвоевали некоторые позиции в Волчанске.

Как сообщает Институт изучения войны ISW со ссылкой на анализ геолокационных кадров, на этом направлении против украинцев воюет чеченское подразделение.

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