Оккупанты изменили тактику под Торецком, угроза очень серьезная, - эксперт

По его словам, россияне переняли тактику террористов ХАМАС.

Российские оккупанты начали обустраивать тоннели на Торецком направлении, чтобы выйти в тыл украинских позиций. Об этом сообщил военный эксперт Иван Ступак в эфире канала Эспрессо.

"Надо обратить очень большое внимание на изменение тактики россиян на Торецком направлении. И это уже появляется чаще, не массово, но чаще. Россияне начали рыть и обустраивать тоннели в направлении Торецка. Таким образом они пытаются выйти в тыл наших позиций. Эти тоннели очень похожи на те, что обустроили ХАМАС в Секторе Газа. Такую же тактику россияне использовали в Авдеевке. Там они воспользовались канализационной системой и проникли в тыл наших позиций", - рассказал Ступак.

По его словам, это не многокилометровые тоннели, как убеждают россияне. Впрочем, угроза очень серьезная и на нее стоит обращать внимание.

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Как сообщал УНИАН, военный эксперт Александр Мусиенко отмечал, что российские оккупанты пытаются расширить свое наступление на Торецк Донецкой области.

По мнению эксперта, одной из целей операции наступления на Торецк является попытка с южного фланга атаковать нашу группировку, которая находится в районе Клещеевки. И целью этих фланговых атак является вытеснение наших войск оттуда, выравнивание линии фронта и как следствие - увеличение натиска на Часов Яр

В то же время в ОСУВ "Хортица" заявили, что интенсивные боевые действия врага продолжаются у Часового Яра, но одновременно враг больше сконцентрировал свои усилия на Торецком направлении.

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