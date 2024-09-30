Враг пытается захватить автомобильную дорогу, от которой зависит обеспечение Селидово, отметил эксперт.

Российские оккупанты пытаются обойти город Селидово Донецкой области, который является элементом обороны, по нескольким направлениям, в частности, с юга, атакуя Цукурино.

Об этом сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Радио Свобода". "Это одно из опасных движений противника, но у Селидово продвижение противника сдерживается. Вместе с тем враг пытается от Украинской двигаться на юг и там создать определенные угрозы для нашей группировки. Мы можем говорить, что ситуация достаточно критическая, но перебазирование наших определенных сил и средств позволяет замедлять продвижение противника", - подчеркнул Згурец.

Отвечая на вопрос по поводу успехов врага, который перешел через реку Журавка на восток от Покровска и вклинился до железной дороги между Селидовым и Цукуриным, аналитик отметил, что оккупанты пытаются продвигаться к Покровску и по железной дороге от Новогродовки, но там врага сдерживают. "Сейчас противник пытается от Украинской двигаться к еще одной автомобильной дороге от которой зависит обеспечение Селидово и это должно создать предпосылки по обходу Селидово с севера и с юга, чтобы логистически ограничить поставки и способствовать вытеснению наших бригад из города. Это создает риски для наших войск", - подчеркнул Згурец.

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По его словам, когда говорится о продвижении врага в сторону Цукурино и на юг, в частности, к Кураховке, то речь идет о важном участке фронта, где пересечение реки Волчья, создает угрозу для Сил обороны, потому что будет происходить давление на наши подразделения с севера:

"Эти риски учитываются, но это влияет на то, что кармашек, который формируется между Украинском и Острым он достаточно важен для удержания".

По его словам, враг имеет преимущество в живой силе, а также использует много ФАБов и КАБов, чтобы разрушить фортификации Сил обороны, в частности на Кураховском и Покровском направлениях. Он отметил, что многие военные критикуют то, что ряд фортификаций построены в чистом поле и они не используются.

Згурец рассказал, что враг пытается добраться до Покровска, но там продвижение остановлено. По его словам, также противник движется к Мирнограду, где его продвижение блокируют наши бригады и батальоны. По его словам, у противника есть преимущество в живой силе и технике - на некоторых направлениях это 1 к 8 или 1 к 10, что существенно усложняет оборонительные действия наших защитников.

Аналитик отметил, что враг будет использовать эту тактику и в дальнейшем, и нам надо искать средства противодействия, которые предусматривают усиление наших подразделений и использование большего количества средств поражения по противнику.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что россияне достигли продвижения на важных участках фронта. По его словам, враг подошел к Покровску, а дальше крупные города с сотнями тысяч людей.

Он заявил, что динамика войны сейчас очень высокая, а враг только наращивает темпы. В то же время украинские подразделения истощаются - без ротаций и нормальной замены.

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