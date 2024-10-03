Россияне пытаются охватить город с флангов, но украинские защитники делают все возможное, чтобы не допустить этого.

Силы обороны Украины полностью контролируют город Селидово в Донецкой области. Об этом военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" Александр Рясный сообщил в эфире на "Радио NV".

Рясный обратил внимание, что российские информационные ресурсы распространяют информацию, что якобы Селидово уже под их контролем и что там находятся какие-то российские подразделения.

"Эта информация фейковая. Селидово полностью под контролем наших сил и сил противника в населенном пункте нет", - подчеркнул Рясный.

Видео дня

По его словам, Силам обороны Украины удалось остановить российских захватчиков, когда они пытались взять Селидово с востока.

При этом, россияне используют тактику малых штурмовых групп, которые усилены бронетехникой, и пытаются охватить этот город с флангов.

"Частично имеют успех на некоторых участках, и к сожалению, не можем исключить угрозы того, что они охватят населенный пункт, и угроза окружения, к сожалению, есть. Но, уже в течение месяца наверняка она есть, и мы продолжаем удерживать противника, продолжаем наносить ему поражение всеми имеющимися огневыми средствами, артиллерией. Пехота наша сдерживает противника, наши дроны сейчас активно работают", - подчеркнул Рясный.

Он сказал, что делается все возможное, чтобы не допустить окружения города.

Кроме того, по его словам, тактика россиян сводится к тому, что они пытаются перерезать все украинские логистические пути и держать их под огневым контролем.

При этом, военнослужащий отметил, что основное преимущество россиян сейчас заключается в живой силе.

"Я не скажу, что они сильная нас преобладают в артиллерии. Это уже не так как в 2022 году, например. У нас сейчас достаточно средств. А вот в живой силе противник имеет очень существенное преимущество. То есть, постоянные резервы подтягиваются из глубины Российской Федерации. Они пополняют ряды своих штурмовых подразделений", - добавил Рясный.

Он отметил, что большое количество пехоты - это основная движущая сила захватчиков.

В то же время, военный сообщил, что темпы продвижения у россиян уменьшились по сравнению с концом августа-началом сентября.

"Сейчас действительно можем видеть продвижение на 100-200 метров. Это не тот эффекты и не то наступление, на которое они ожидали... Это не какой-то блицкриг, который они оперативно и быстро выполняют. Нет!

Я не скажу, что наступление остановлено. Противник продолжает штурмовать. Однако, темпы его, действительно видно, что он сократил", - подчеркнул Рясный.

Он отметил, что после успеха в Угледаре, возможно, что оккупанты сделают перегруппировку и определят новые направления для атак.

Отдельно он сказал, что за Селидово проходит железная дорога, которая очень важна для дальнейшего продвижения противника.

Другие новости о Селидово

Как сообщал УНИАН, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что после захвата Угледара, российские оккупанты, вероятнее всего, всю интенсивность боевых действий перенесут в район Курахово, Селидово.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, политолог Кирилл Сазонов отметил, что российские захватчики сейчас акцентируют внимание на юге Донецкой области, враги "на город Селидово бросили целый армейский корпус и дополнительные танковые силы".

Вас также могут заинтересовать новости: