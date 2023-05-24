Планируется создание новой организационной структуры, обучение пилотов и персонала, необходимой инфраструктуры, материально-технического обеспечения и тому подобное.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют изменить концепцию развития авиации в связи с переходом на новые типы самолетов. Как сообщил Зеленский в Telegram, об этом сегодня шла речь на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего.

"Начали работу над всеобъемлющей концепцией развития нашей авиации с учетом перехода на новые типы самолетов", - отметил он.

В частности, по словам президента, планируется создание новой организационной структуры, обучение пилотов и персонала, необходимой инфраструктуры, материально-технического обеспечения и тому подобное.

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Кроме того, на заседании Ставки обсудили оперативную ситуацию на фронте, о которой доложили главнокомандующий ВСУ, Главное управление разведки Минобороны, а также командующие ОСУВ "Хортица" и "Таврия".

"От Минобороны услышали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Проанализировали имеющиеся и потенциальные контракты на поставку и динамику наращивания собственного производства", - добавил глава государства.

Самолеты для Украины - что известно

Украинские чиновники много месяцев работали над созданием "коалиции истребителей" для Украины. Долгое время партнеры не соглашались передать Украине современные боевые самолеты, в частности истребители F-16.

В то же время, в этом месяце вопрос поставки самолетов удалось сдвинуть с мертвой точки.

Передачу F-16 Украине поддержали Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Нидерланды, Дания и Бельгия.

Сейчас известно, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось на территории ряда стран.

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