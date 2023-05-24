По его словам, из около 1 тысячи 160 "шахедов" украинскими войсками было сбито почти 900.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к иранцам с вопросом, для чего им быть соучастниками российского террора и почему они "на стороне государства-зла". Об этом он сказал в своем видеообращении.

Говоря об одном из орудий российского террора – иранских "Шахедах", Зеленский отметил, что по состоянию на сегодня на счету украинских воинов почти 900 таких сбитых дронов.

"В целом же против Украины было применено около 1 тыс. 160 "Шахедов". Большинство - сбиваем. И постоянно ищем инструменты, чтобы сделать количество сбития иранских дронов полным", - отметил он.

Видео дня

Президент Украины, учитывая то, что такие удары происходят постоянно, обратился непосредственно к народу Ирана: к обществу, к улемам, к каждой иранской семье и к тем людям, которые способны влиять на государственные решения в Иране.

"Простой вопрос: а для чего вам быть соучастниками российского террора? Почему вы на стороне государства-зла? Мир же видит, что происходит, и вы все в Иране видите. Поддержку зла невозможно отрицать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что хоть украинцы и научились сбивать большинство иранских дронов-камикадзе, которые эта страна передает России, но все же есть и попадания.

"Когда иранский дрон убивает беременную украинскую девушку вместе с ее мужем у них дома, то для чего это вам, матери и отцы в Иране? Когда ваш "Шахед" бьет по общежитию с нашими студентами, люди погибают, начинается пожар, на место прибывают спасатели, и через несколько минут бьет второй "Шахед", забирая жизни уже тех, кто спасал жизни других... для чего такие циничные убийства Ирана?",- спросил президент.

Зеленский отметил, что это происходит руками России, но все же иранским оружием.

"Что от этого получаете вы, люди в Тегеране, или в Ширазе, или Саккезе, или в любом другом городе вашей страны? К сожалению, еще большую изоляцию от мира, еще большие проблемы ... я уверен, вы должны быть на другой стороне истории – не со злом", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что Россия начала эту войну ради порабощения: это война колонизатора против соседней нации.

"Россия даже ворует людей, наших детей! Тысячи и тысяч. Только абсолютное зло может воровать детей другого народа", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что идя против украинцев, российские оккупанты уничтожают все другие национальные сообщества, которые веками живут на земле Украины.

"Тому подтверждение - сожженные россиянами села греков-христиан и системные репрессии России против крымскотатарского народа – нашего украинского мусульманского сообщества. Люди Ирана могли бы жить совсем иначе, если бы вас не ставили на одну сторону с таким злом, как российская агрессия", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что иранские "Шахеды", которые каждую ночь терроризируют Украину, означают лишь то, что "людей Ирана толкают еще глубже и глубже на темную сторону истории".

Российские атаки с применением иранских "шахедов"

23 мая в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявили, что украинские силы противовоздушной обороны ночью уничтожили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136/131".