Вадим Скибицкий отметил, что нужно разрушить логистические цепочки оккупантов.

Украина будет продолжать наносить удары по российским складам с оружием и техникой, в том числе и в Крыму. Бойцы ВСУ и партизаны акцентируют свое внимание на разрушении логистических цепочек оккупантов.

"Через Крым везут оружие и боеприпасы, и не так много критической инфраструктуры, которую можно было бы разрушить, чтобы предотвратить это. Их пополнение и передислокация войск, поставки боеприпасов и техники на оккупированные территории – все это идет через Крым. Там есть партизаны, которые вполне способны нанести удар, и мы там тоже. Что важно, так это уничтожение объектов инфраструктуры, которые мешают им использовать логистическую цепочку", - сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью изданию Welt, отвечая на вопрос, готовятся ли новые удары по временно оккупированному Крыму.

При этом он отметил, что под прицелом Украины все поставки для россиян, которые идет из Ростова-на-Дону или через украинский полуостров.

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"Они всегда идут по этим двум основным маршрутам, и россияне точно знают, насколько важны регионы вокруг Запорожья и Херсона. Также в кратчайшие сроки реконструируют Мариупольский порт, который станет третьей ключевой точкой для логистики", - отметил разведчик.

По его словам, порт тоже станет целью, если там будет горючее, оружие и боеприпасы. В то же время он указал, что Керченский мост оставят россиянам для отступления.

Ситуация в Крыму - последние новости

Время от времени на территории временно оккупированного Крыма происходят взрывы и задымления. В связи с этим коллаборанты и оккупанты начали паниковать и планируют побег из Крыма.

В свою очередь в оперативном командовании "Юг" заявили, что россиянам временно оккупированном Крыму стоит привыкать к воздушной тревоге.

24 мая появилась информация, что вблизи берегов Турции морские дроны атаковать разведывательный корабль РФ проекта 18280 "Иван Хурс". Позже так называемая "власть" Крыма объявила о закрытии Крымского моста. По версии предателя Сергея Аксенова, мост якобы перекрыли из-за военных учений в этом районе.

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