В частности, президент и главнокомандующий ВСУ посетили передовой командный пункт ССО в районе Волчанска.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приехали на передовую на Харьковщине.

Глава государства обнародовал соответствующее видео с Харьковского направления во время поздравления военнослужащих с днем Сил специальных операций ВСУ.

"Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Район Волчанска. Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил воинов за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших городов и сел.

В своем обращении глава государства назвал Харьковское направление одним из самых сложных.

"Вся страна на вас рассчитывает. Мы точно победим", - отметил Зеленский.

Как сообщает Офис президента, Зеленский и Сырский заслушали доклад командующего Сил специальных операций Александра Трепака по стратегии развития ССО и выполненных и запланированных задач.

Также, бригадный генерал Александр Трепак рассказал о трех основных направлениях деятельности ССО: психологические операции и некинетические действия, движение сопротивления на временно оккупированных территориях и действия подразделений спецназначения.

Кроме того, обсуждались дальнейшее реформирование и развитие возможностей ССО согласно современным вызовам и с использованием лучшего мирового и отечественного опыта, приобретенного с 2014 года.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

По данным издания The Telegraph, огромное наступление российских захватнических войск этим летом должно было положить конец войне, но большого прорыва или краха Украины не произошло. Это мог быть выигрышный удар, поскольку Украине не хватает людей, боеприпасов и окопов. Впрочем, Россия не смогла достичь своих самых амбициозных целей: не произошло ни грандиозного российского прорыва, ни общего краха украинской линии фронта.

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