Как противник, так и Силы обороны пытаются улучшить свое тактическое и оперативное положение, отметил майор ВСУ.

Ситуация на Бахмутском направлении очень динамичная, однако полностью контролируемая Вооруженными силами Украины. Россияне пытаются улучшить свое положение, но украинские воины не дают им это сделать.

"Сейчас погодные условия более или менее выровнялись. Устойчивая погода позволяет задействовать все механизмы, которые применяются на переднем крае. Как противник, так и ВСУ пытаются улучшить свое тактическое и оперативное положение. Силы обороны не дают противнику это сделать, и в некоторых случаях переходят к контратаковочным мерам, штурмовым и рейдовым действиям", – рассказал в эфире "Эспрессо" заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, майор Родион Кудряшов.

Он подчеркнул, что благодаря действиям украинских войск на Бахмутском направлении удалось нивелировать атакующий потенциал российских оккупантов. Силы обороны видят передвижение врага, его логистику, помогающую контролировать обстановку.

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"Враг пытался сломить оборонительные рубежи Сил обороны. Это были действия врага, которые связаны с техникой и пехотой, ночные попытки спецназовцев РФ захватить наши позиции. Все эти меры были безрезультатными для врага. Можно констатировать, что мы не только отбились, но и продолжаем держать инициативу на переднем крае. Мы видим все передвижения врага, все накопления и скопления его сил. Мы видим логистику врага, что помогает нам контролировать ситуацию и наносить врагу огневое поражение", – резюмировал Кудряшов.

Война в Украине: важные новости

В течение суток, по данным Генерального штаба ВСУ на передовой произошло 58 боевых столкновений. Российские захватчики пытались атаковать на Купянском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и запорожском направлениях. На Бахмутском направлении враг наступательных действий не вел.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что за шесть недель боев в войне против Украины Россия потеряла почти 36 тысяч солдат.

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