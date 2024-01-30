В то же время за минувшие сутки на Левобережье стало меньше на более 70 оккупантов.

На одном из направлений российская армия возобновила бомбардировки с самолетов.

Как сообщают в Силах обороны юга Украины, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов и возобновили сбросы с авиации.

В частности, в течение боевых суток (с 7:00 до 7:00) враг нанес два авиационных удара с применением 12 управляемых авиабомб по населенным пунктам Бериславу, Путевому, Казацкому, Новобериславу и Новокаиры на Херсонщине.

Также противник продолжает массированный дроновый террор мирного населения прифронтовых регионов. Зафиксировано применение россиянами 55 FPV-дронов, ударного БпЛА типа "Ланцет". Также захватчики сбросили с БпЛА других модификаций 16 осколочных боеприпасов с поражающими функциями. Под эти удары попали населенные пункты Херсонской области - Николаевка, Золотая Балка, Днепровское, Береговое, Крынки, Тягинка, Михайловка, Новокаиры и Садовое.

Также оккупанты дважды накрыли артиллерийским огнем Херсон и населенные пункты области - Приднепровское, Антоновку, Садовое, Новокаиры, и на Николаевщине - Куцурубскую общину. В результате артобстрелов врага погибло гражданское лицо, еще один человек пострадал. Поврежден частный дом и линия газопровода.

Говорится, что враг пытается выбить подразделения ВСУ из закрепленных плацдармов на левобережье Днепра. В связи с этим агрессор прибегнул к штурмовой активности и за минувшие сутки совершил восемь штурмов, но понеся потери в живой силе и технике, отошел на свои предыдущие позиции.

"Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам", - отмечают в Силах обороны.

За минувшие сутки получили подтверждение, что на левом берегу поубавилось на 72 оккупантов, две пушки, две лодки, два разведывательных БпЛА "Суперкам" и единицы автобронетехники. Сейчас по потерям противника продолжается доразведка.

Кроме того, говорится, что в Черном море на боевом дежурстве находится пять кораблей вражеского флота, среди которых – два ракетоносителя снаряженные 8 ракетами типа "Калибр". В Азовском море - один российский корабль.

Ситтуация на юге - последние новости

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что происходит на фронте. Она отметила, что любая боевая работа в информационном пространстве освещается очень ограниченно, но можно констатировать, что ВСУ на Левобережье имеют результаты-расширение плацдармов.

На Левобережье очень много вражеских подразделений, они гораздо лучше укреплены, чем украинские защитники, и имеют соответствующую тыловую подоплеку, которая может их обезопасить. У украинских защитников там за спинами - Днепр.

Вас также могут заинтересовать новости: