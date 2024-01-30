Уничтожен российский ЗРК "Бук-М2" и уже не гудят 235 БпЛА разных типов.

На Таврическом направлении продолжаются активные наступательные и штурмовые действия, уничтожено большое количество оккупантов и их технику. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он отмечает, что вчера было 36 атак, а сегодня уже около двадцати.

"Уничтожен российский ЗРК "Бук-М2". Нейтрализовано или уничтожено 235 БпЛА различных типов", - сообщил Тарнавский.

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Он также рассказал, что после трех суток затишья противник продолжил забрасывать авиабомбами - за сутки нанес 37 авиаударов. "Почти все - по Донецкой области. Также сегодня ночью российские террористы выпустили ракеты "С-300", по Мирнограду и Лисовке Покровского района", - сообщил Тарнавский.

Он отметил, что общие потери врага составили 371 человек и 40 единиц военной техники, не считая БпЛА, в частности, 5 танков, 13 ББМ, 10 артсистем, 2 средства ПВО, 8 автомобилей и единица специальной техники.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, в течение 29 января произошло 70 боевых столкновений.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 атак оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отбили 8 атак неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

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