Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления и четыре района живой силы.

За минувшие сутки авиация ВСУ трижды ударивший по районам сосредоточения оккупантов. Противник нанес два ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины.

"Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook

Командование украинской армии напомнило о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник применяет тактику террора.

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"За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

Ситуация на фронте по состоянию на 27 марта - что известно

За сутки защитники Украины отбили более 60 атак противника. Оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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