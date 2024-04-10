Все убитые местные жители были гражданскими лицами, которые не имели никакого оружия.

Правоохранители идентифицировали еще двух российских военнослужащих, которые во время оккупации города Буча Киевской области убивали гражданских людей.

Как отмечается в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора, при процессуальном руководстве ОГП было идентифицировано и сообщено о подозрении командиру дивизиона 234-го десантно-штурмового полка дивизии воздушно-десантных войск Вооруженных сил России и наводчику 4-й десантно-штурмовой роты в нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года командир самоходного-артиллерийского дивизиона находился вблизи одного из домов на территории города Буча.

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"Он достоверно знал, что жители дома оказывают первую медицинскую помощь раненой женщине. Военный РФ без предупреждения открыл прицельный огонь из автоматического оружия в направлении веранды, где находились жительница дома и раненая женщина", - рассказали в прокуратуре.

Затем российский военнослужащий прошел на территорию двора дома и начал повторно стрелять в сторону женщин и мужчины, который находился у входной двери. От полученных огнестрельных ранений они скончались на месте.

Также было установлено, что в марте 2022 года другой российский военный - наводчик 4-й десантно-штурмовой роты спустился в подвальное помещение жилого дома в городе Буча, где прятались гражданские.

Он приказал им сдать мобильные телефоны для проверки. При этом приказал одному из гражданских мужчин собрать телефоны и вынести их на улицу. Получив приказ, потерпевший направился к выходу из подвального помещения.

"После этого военнослужащий ВС РФ у входа в подвальное помещение без предупреждения открыл прицельный огонь из автоматического оружия в потерпевшего, который находился на лестнице в подвальное помещение. От полученных огнестрельных ранений он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все местные жители были гражданскими лицами, которые не принимали участия в вооруженном конфликте. У них отсутствовали любое оружие, орудия или средства, которые могли бы оправдать применение к ним насилия.

Резня в Буче - что известно

Как сообщал УНИАН, во вторую годовщину освобождения Киевской области заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов сообщил, что после деоккупации в Буче нашли 422 убитых мирных жителей, всего в Бучанском районе было обнаружено 1 тыс. 190 тел. И эти цифры - не окончательные, ведь есть пропавшие без вести, их розыск продолжается.

По словам Небитова, пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Остаются неопознанными 180 тел наших граждан.

Нацполиция начала более 116 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений России в Украине, из них 23 тыс. - совершены в Киевской области.

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