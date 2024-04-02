Ситуация на этом направлении выглядит более обнадеживающей для Украины, чем когда-либо с начала полномасштабной войны, пишет издание.

Несмотря на российскую агрессию в Украине работают три свободных порта на Черном море – все в Одессе и вокруг нее. Они функционируют круглосуточно и без выходных, а экспорт зерна из страны вернулся на довоенный уровень.

Об этом в разговоре с Foreign Policy рассказал президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко. Издание отмечает, что восстановление экспорта по Черному морю является большим прорывом для Украины, что резко контрастирует с потерями, которые она понесла в этом году на восточных фронтах. На Черноморском театре боевых действий Украина совершила невероятное: выбила российский флот, даже несмотря на то, что у нее почти нет собственных военно-морских сил.

Весной 2022 года российские военные заблокировали черноморские порты Украины, что привело к приостановке экспорта. Это заставило Киев перейти на наземные пути сбыта своих товаров и вызвало скачок мировых цен на зерно, что вызвало беспокойство относительно голода на Ближнем Востоке и в Африке. Сегодня Россия все еще контролирует 16 украинских портов. Но Черноморский фронт выглядит более обнадеживающим для Украины, чем когда-либо с начала войны более двух лет назад.

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"Украинский флот потерял 80 процентов своих судов после российской оккупации Крыма в 2014 году. Но Вооруженные силы Украины утверждают, что полагаясь на комбинацию ракетных систем и беспилотных катеров, управляемых передовыми GPS и камерами, повредили треть российского Черноморского флота. Они также нарушили российские линии снабжения, которые обслуживают тысячи военных на оккупированных территориях юга Украины", – пишет издание.

24 марта Украина нанесла еще один удар по Черноморскому флоту РФ – как сообщается, с использованием ракет класса "воздух-поверхность" британского или французского производства. Тогда были уничтожены два больших российских десантных корабля и другая инфраструктура вблизи оккупированного города Севастополь.

Российский флот получил такой удар, что это привело к увольнению старшего адмирала Николая Евменова в середине марта. Сегодня корабли России, оставшиеся в Крыму, стоят у причалов на дальней стороне полуострова. Они находятся вне поля зрения, но не полностью вне пределов досягаемости Украины.

"Россия хотела превратить Черное море в большое российское озеро. Но Украина помешала этому. Российские корабли сегодня не решаются заходить на северо-запад Черного моря", – пояснил директор Центра международных исследований Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик.

Это позволило Украине создать импровизированный морской коридор. Сейчас она экспортирует столько же зерна – кукурузы, пшеницы и ячменя – как и до войны. По данным Bloomberg, до войны Украина торговала зерном больше, чем весь Европейский Союз, и именно на нее приходилась половина мировой торговли подсолнечным маслом, а также железной рудой и удобрениями.

Стратегия Украины заключается в сохранении своего присутствия в Черном море с перспективой вскоре приобрести ракеты большей дальности, говорит Дубовик. По его словам, для Украины актуальный вопрос – что будет дальше.

Однако новый морской коридор Украины является временным и несанкционированным обходным путем, возможным сейчас только из-за слабости военно-морских сил России и неофициальной договоренности между Россией и Украиной не атаковать гражданское судоходство, говорит экономист Сергей Якубовский. И это может закончиться в любой момент.

Что касается России, то она вряд ли скоро улучшит свои позиции на Черном море. Причина заключается в том, что контролирует проливы Босфор и Дарданеллы контролирует Турция, а Анкара решила придерживаться буквы Конвенции Монтре 1936 года, которая запрещает прохождение военных кораблей через проливы в Черное море во время войны. Таким образом, Россия не имеет возможности перебросить туда другие корабли.

"Последствия отступления России из вод Черного моря и контроля Турции над проливами посадили Анкару в "кресло водителя". Таким образом, сохранит ли Украина свой новый торговый путь, в определенной степени зависит от Турции. В прошлом Анкара продемонстрировала свою ловкость в использовании рычагов влияния для продвижения собственных интересов, какими бы они ни были", - резюмирует издание.

Ситуация в Черном море

По состоянию на 1 апреля спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что ситуация в Черном море стабильная. Он подчеркивал, что враг находится в обороне.

Ранее Плетенчук сообщил, что Черноморский флот РФ почти в полном составе покинул временно оккупированный Крым. Россияне вывели оттуда все самые ценные активы. Из ракетоносителей, по словам спикера ВМС, там остался "один неудачник" – "Циклон".

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