Также удалось ликвидировать около 10 российских офицеров.

На днях Служба безопасности и Украины и Вооруженные Силы Украины провели спецоперацию и ударили по секретной базе российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе. Ранение получил один из командующих и начальник штаба, сообщил УНИАН источник в СБУ.

Сначала украинская спецслужба выяснила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Эту информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели.

По словам нашего собеседника, в результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, воюющий на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.

Видео дня

"Кроме главарей рашистов, пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них - уже точно отправились на концерт к Кобзону", - отметили в СБУ.

Ситуация в Мелитополе

Штаб оккупантов в Мелитополе был атакован 19 сентября. Взрывы в городе прогремели около 7:00. Впоследствии в Страткоме ВСУ сообщили, что удар был успешным.

Также военные опубликовали видео, на котором видно, что российская ПВО пытается сбивать ракеты, однако они все же достигают цели.

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