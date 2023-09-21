На днях Служба безопасности и Украины и Вооруженные Силы Украины провели спецоперацию и ударили по секретной базе российских захватчиков во временно оккупированном Мелитополе. Ранение получил один из командующих и начальник штаба, сообщил УНИАН источник в СБУ.
Сначала украинская спецслужба выяснила, что оккупанты организовали свой штаб на местном моторном заводе. Эту информацию передали военным, а затем вместе с ними – отработали по цели.
По словам нашего собеседника, в результате ракетного удара был ранен командующий 58-й армией РФ, воюющий на Запорожском направлении, а также их начальник штаба.
"Кроме главарей рашистов, пострадало еще несколько десятков вражеских офицеров. Около десяти из них - уже точно отправились на концерт к Кобзону", - отметили в СБУ.
Ситуация в Мелитополе
Штаб оккупантов в Мелитополе был атакован 19 сентября. Взрывы в городе прогремели около 7:00. Впоследствии в Страткоме ВСУ сообщили, что удар был успешным.
Также военные опубликовали видео, на котором видно, что российская ПВО пытается сбивать ракеты, однако они все же достигают цели.