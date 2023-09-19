ВСУ удачно ударили по штабу оккупантов в Мелитополе / фото 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Этим утром Вооруженные силы Украины нанесли удары по штабу российских оккупантов во временно захваченном РФ Мелитополе Запорожской области.

Вражеский объект украинские защитники атаковали около 7:00. Удар был успешным, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Около 7:00 Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

Также в СтратКоме опубликовали видео, на котором видно, что российская ПВО пытается сбивать ракеты, однако они все же достигают цели. 

Утром в Мелитополе прогремели взрывы

Как сообщал УНИАН, сегодня утром городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прозвучало сразу несколько взрывов - более пяти. По его словам, российская "певео" не успевает работать. 

Федоров уточнил, что взрывы громче всего слышали местные в районе "Автоцветлита". 

Впоследствии россияне заявили, что Мелитополь якобы "под защитой", а все звуки, которые слышали жители города - это якобы лишь работа противовоздушной обороны.

Сейчас украинские военные продолжают продвигаться сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, речь идет о Мелитопольском направлении. Там, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают удерживать ранее занятые рубежи и истощать россиян. Также Силы обороны Украины наносят российским оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

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