Взрывы в городе прогремели около 7:00.

Этим утром Вооруженные силы Украины нанесли удары по штабу российских оккупантов во временно захваченном РФ Мелитополе Запорожской области.

Вражеский объект украинские защитники атаковали около 7:00. Удар был успешным, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

"Около 7:00 Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя", - говорится в сообщении.

Также в СтратКоме опубликовали видео, на котором видно, что российская ПВО пытается сбивать ракеты, однако они все же достигают цели.

Утром в Мелитополе прогремели взрывы

Как сообщал УНИАН, сегодня утром городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прозвучало сразу несколько взрывов - более пяти. По его словам, российская "певео" не успевает работать.

Федоров уточнил, что взрывы громче всего слышали местные в районе "Автоцветлита".

Впоследствии россияне заявили, что Мелитополь якобы "под защитой", а все звуки, которые слышали жители города - это якобы лишь работа противовоздушной обороны.

Сейчас украинские военные продолжают продвигаться сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, речь идет о Мелитопольском направлении. Там, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают удерживать ранее занятые рубежи и истощать россиян. Также Силы обороны Украины наносят российским оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

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