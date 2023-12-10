Точностью отличились бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой бригады.

Украинские военные продолжают уничтожать российских захватчиков, топчущих нашу землю. Бойцы 82 отдельной десантно-штурмовой бригады красочно поджарили оккупантов и их технику на Запорожском направлении.

Отмечается, что подразделением ударных БПЛА 82 отдельной десантно-штурмовой бригады обнаружили группа солдат армии Российской Федерации на бронированной технике.

"Оперативная и профессиональная работа десантников-пилотов продемонстрирована на видео. Точные попадания по живой силе противника, повреждения техники врага и недопущения диверсионно-штурмовых действий со стороны армии РФ", - говорится в сообщении Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины в Telegram.

Потери России в Украине - последние новости

По состоянию на 10 декабря общие потери армии Рооссийской Федерации в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили примерно 338 820 противников.

Кроме того, украинская армия превратила в пыль тысячи единиц российской военной техники, в том числе около 10 529 боевых бронированных машин, 5 636 танков и прочее.

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