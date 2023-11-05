Речь идет о железнодорожном узле, который важен обеим армиям, заявил военный эксперт Роман Свитан.

Вооруженные силы Украины могут еще к Новому году "взять" важный перекресток дорог на Токмак - продвинутся в сторону железнодорожного узла и перекрыть сухопутный коридор России из временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан. По его словам, из-за ливней фронт на Донбассе "застынет", поэтому ВСУ начнут движение на западном направлении (Запорожская область).

"Есть возможность форсирования Днепра по левому берегу, и будет продолжаться движение в сторону Токмака на пересечение железной дороги", - указал он Obozrevatel.

Как отметил Свитан, земля на этом направлении не такая, как на Донбассе. Поэтому армия Украины сможет легко двигаться на гусеничной технике даже в период дождей. Такая перспектива позволяет сделать осторожный прогноз. Свитан говорит: "Еще до Нового года мы можем увидеть продвижение в сторону железной дороги, идущей на Токмак".

Линия вдоль этого железнодорожного узла - это главный сухопутный коридор России из Крыма, по которому враг стягивает технику в глубину фронта. Поэтому контроль над ним чрезвычайно важен.

Плюс, если Украине передадут дальнобойные ракеты ATACMS и M26, "страшно" будет каждому российскому объекту: не важно, будет ли он в Крыму или на другой временно оккупированной территории Украины. ВСУ смогут "достать" туда ракетой ATACMS, подчеркнул Свитан.

Свитан раскрыл новый "рецепт" победы над армией РФ

Ранее Свитан отметил, что продвижение контрнаступления - не первостепенная задача для армии Украины. Несмотря на расчет Запада, что за счет этого можно победить Россию, есть другой способ. Можно "перемолоть" весь ее военный ресурс в зоне Авдеевки и Бахмута. Если у России иссякнут силы, то другие временно оккупированные территории сами освободятся, подчеркнул Свитан.

Также он уточнил, в чем нуждается армия Украины для победы над РФ. Авиацию и дальнобойные ракеты он распределил на четвертое и третье место. Что Свитан определил более "важным", читай в материале.

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