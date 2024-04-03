Он отметил, что этот регион считался абсолютно безопасной территорией для расположения технологических возможностей страны-агрессора.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал о вызовах для РФ после атак по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске и предприятию по сборке ударных беспилотников типа "шахед" в городе Елабуга.

НПЗ в Татарстане не является второстепенным объектом и входит в пятерку крупнейших объектов нефтяной промышленности РФ. А целью снова стала труба первичной российской нефтепереработки, отметил эксперт в эфире телемарафона.

"Речь идет как раз уже о системности - это уже тринадцатая цель. Но она расположена гораздо дальше, более 1200 км. Это первый раз рекордное расстояние, потому что до этого считали, что наши дроны бьют на расстояние примерно максимум 1000 км, за эту границу европейской части дроны не переходили. То, что они долетели более 1200 км. означает абсолютный вызов для россиян. Придется где-то обеспечить средствами ПВО и свои другие объекты, гораздо глубже в глубину своей территории",- акцентировал Кузан.

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Он добавил, что россиянам даже трудно согласиться, что Украина приобретает такие ударные возможности и паритет по дронам. В частности, об этом свидетельствуют комментарии отдельных милитаристских российских блогеров, которые говорят, что якобы "Казахстан предоставил свою территорию для украинских спецназовцев", чтобы оттуда наносить удары.

"Не согласны с тем мнением, что постепенно мы приобретаем такие же похожие ударные возможности, конечно еще далекие от их ракетной программы, но, по крайней мере в плане дронов и их точности, мы действительно приобретаем паритет. Это конечно вызов, в частности, для всей нефтяной промышленности РФ", - пояснил Кузан.

Эксперт отметил, что до этого Татарстан считался относительно безопасным регионом России, поэтому именно там находились технологические возможности страны-агрессора. Среди них завод по сбору беспилотников в Елабуге.

"Еще в прошлом году были зафиксированы технические и производственные цеха в таких промышленных помещениях и в торговых центрах, где находились цеха по сбору дронов. Там они размещались под обычной металлопластиковой кровлей. То есть, они не были защищены, их даже не прятали",- акцентировал Кузан.

Он добавил, россияне были полностью убеждены в том, что это абсолютно безопасная территория и все можно располагать в фактически складских помещениях торговых центров. "Вместе складские и производственные помещения. То есть, там и люди работали, и детали хранились. И такие боевые компоненты, как взрывчатка, там также хранились. Это стало абсолютной неожиданностью для всего путинского режима. Это абсолютно меняет всю логистику, которую им придется теперь перестраивать, чтобы изготовить очередную партию дронов", - подчеркнул эксперт.

Удары по Татарстану: что известно

Как сообщал УНИАН, 2 апреля на территории России были атакованы два объекта в Татарстане. На нефтеперерабатывающем заводе в Нижнекамске после попадания в установку первичной переработки нефти возник пожар.

Также еще один удар пришелся по предприятию по сборке ударных беспилотников типа "Шахед" (россияне называют "Герань-2"), которое расположено в городе Елабуга в более чем 1000 км. от границы с Украиной.

Стоит отметить, что это самые глубокие удары по территории России за все время полномасштабного вторжения. Для удара по НПЗ "Танеко" в Татарстане дрон пролетел не менее 1300 километров от линии фронта.

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