ВСУ сравняли с землей бункер с офицерами РФ: Forbes объяснил последствия

Уничтожение командных бункеров и ликвидация офицеров может нивелировать преимущество россиян в живой силе, лишая оккупантов лидерства.

Украинский истребитель поразил российский командный бункер в Херсонской области, уничтожив штаб 81-го самоходно-артиллерийского полка РФ. Такие удары деморализуют российских оккупантов и лишают их четкого командования, пишет Forbes.

По данным Генштаба ВСУ, в результате этого удара погибло около 30 российских военных из командного состава. После удара украинский дрон зафиксировал, как уцелевшие пытались разбирать завалы вручную.

"Такие удары лишают четкого управления вражеские силы, а также значительно деморализуют личный состав. Нет руководства - нет высадки на наши острова", - отметил украинский блогер "Соняшник".

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Это уже второй удар авиации ВСУ по российским бункерам в регионе за последние дни. 31 марта МиГ-29 нанес удар американской GBU-62 по бывшему советскому бункеру, который использовала российская командная группа.

81-й полк относится к 70-й мотострелковой дивизии, которая входит в 18-ю общевойсковую армию РФ. Эти силы обеспечивают огневое преимущество России на левом берегу Днепра.

Несмотря на возможную подготовку РФ к наступлению, украинские силы в Херсоне ограничены. Военное командование сосредотачивает основные силы на востоке. Оборону региона держат 34-я, 39-я и 40-я бригады морской пехоты, вооруженные преимущественно легкой техникой.

Разрушение командных пунктов позволяет ВСУ компенсировать численное превосходство врага. Потеря командиров деморализует войска и нарушает управление.

"Мы с нетерпением ожидаем, что россияне попытаются напасть на нас", - сказал один из украинских артиллеристов NPR. "Это даст нам шанс уничтожить больше из них".

Издание заключает, что подрыв командных бункеров и ликвидация офицеров может нивелировать преимущество россиян в живой силе, лишая эту человеческую силу лидерства.

Удар по командному пункту на Херсонщине

7 апреля Воздушные силы Вооруженных сил Украины успешно поразили и уничтожили пункт управления 81-го самоходного артиллерийского полка Вооруженных сил противника на временно оккупированной территории Херсонской области.

В Генштабе сообщили, что это поражение существенно подорвало способность вражеских подразделений вести боевые действия в этом районе.

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