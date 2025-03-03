Оккупанты постепенно выхолащивают свои боевые возможности, от которых напрямую зависит стратегия армии РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Украинскому радио".
"Враг постепенно выхолащивает свои боевые возможности, потому что украинская армия работает эффективно. Уменьшение в определенной степени динамики на поле боя связано с тем, что враг выхолащивается", - сказал Селезнев.
Эксперт сомневается в способности врага сейчас активизировать наступательные действия, ведь мобилизация в РФ лишь компенсирует ежемесячные потери, а не создает дополнительные резервы. Поэтому прогнозировать масштабную эскалацию в марте или в начале апреля пока преждевременно - нужно понимать, есть ли у врага соответствующие силы и ресурсы для этого.
В то же время есть тревожные сигналы. Во-первых, активизация боев на юге Запорожской области. Это пока тактический эпизод, но он показателен - противник пытается найти слабые места в украинской обороне. Также продолжаются бои в Харьковской области, где враг стремится создать дополнительные плацдармы, которые могут стать рычагами во время возможных переговоров.
Военный считает, что кремлевский лидер Владимир Путин готов говорить о "мире", но только при условии, что Украина согласится на вывод войск не только из Курской области, но и с территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
"Трудно себе представляю, что кто-то из наших политиков, государственных лидеров согласится на такие ультимативные требования Путина. Поэтому, очевидно, боевые действия будут продолжаться", - подчеркнул эксперт.
Еще один участок фронта, который вызывает беспокойство - ситуация в Курской области. Враг там пытается ликвидировать украинский плацдарм и прилагает для этого значительные усилия. Как обращает внимание Селезнев, динамика событий там остается достаточно тревожной. Однако присутствие украинских сил на Курщине - дополнительный аргумент для Украины в возможных переговорах.
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По словам соучредителя и аналитика DeepState Романа Погорелого, ситуация возле Покровска в Донецкой области стабилизирована, там у врага проблема с логистикой. Он сказал, что наиболее стабилизированный сейчас участок - район Покровска, Покровский отрезок, где Силы обороны на данный момент берут инициативу на основании того, что были созданы неблагоприятные условия для врага. В первую очередь, у россиян там проблемы с логистикой, и им очень сложно осуществлять какие-то ротации, медицинские эвакуации, поставляли провизию, боеприпасы и все необходимые вещи, чтобы удерживать позиции.