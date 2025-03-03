Враг постепенно выхолащивает свои боевые возможности, потому что украинская армия работает эффективно.

Оккупанты постепенно выхолащивают свои боевые возможности, от которых напрямую зависит стратегия армии РФ. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Украинскому радио".

"Враг постепенно выхолащивает свои боевые возможности, потому что украинская армия работает эффективно. Уменьшение в определенной степени динамики на поле боя связано с тем, что враг выхолащивается", - сказал Селезнев.

Эксперт сомневается в способности врага сейчас активизировать наступательные действия, ведь мобилизация в РФ лишь компенсирует ежемесячные потери, а не создает дополнительные резервы. Поэтому прогнозировать масштабную эскалацию в марте или в начале апреля пока преждевременно - нужно понимать, есть ли у врага соответствующие силы и ресурсы для этого.

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В то же время есть тревожные сигналы. Во-первых, активизация боев на юге Запорожской области. Это пока тактический эпизод, но он показателен - противник пытается найти слабые места в украинской обороне. Также продолжаются бои в Харьковской области, где враг стремится создать дополнительные плацдармы, которые могут стать рычагами во время возможных переговоров.

Военный считает, что кремлевский лидер Владимир Путин готов говорить о "мире", но только при условии, что Украина согласится на вывод войск не только из Курской области, но и с территорий Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

"Трудно себе представляю, что кто-то из наших политиков, государственных лидеров согласится на такие ультимативные требования Путина. Поэтому, очевидно, боевые действия будут продолжаться", - подчеркнул эксперт.

Еще один участок фронта, который вызывает беспокойство - ситуация в Курской области. Враг там пытается ликвидировать украинский плацдарм и прилагает для этого значительные усилия. Как обращает внимание Селезнев, динамика событий там остается достаточно тревожной. Однако присутствие украинских сил на Курщине - дополнительный аргумент для Украины в возможных переговорах.

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По словам соучредителя и аналитика DeepState Романа Погорелого, ситуация возле Покровска в Донецкой области стабилизирована, там у врага проблема с логистикой. Он сказал, что наиболее стабилизированный сейчас участок - район Покровска, Покровский отрезок, где Силы обороны на данный момент берут инициативу на основании того, что были созданы неблагоприятные условия для врага. В первую очередь, у россиян там проблемы с логистикой, и им очень сложно осуществлять какие-то ротации, медицинские эвакуации, поставляли провизию, боеприпасы и все необходимые вещи, чтобы удерживать позиции.

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