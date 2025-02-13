С помощью БпЛА небо мониторится 24/7.

Благодаря FPV-дронам и беспилотникам Украина полностью контролирует 10-15 км вглубь фронта. Об этом заявил командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, Россия активно передислоцирует свои резервы, особенно после поражения северокорейских наемников на Курском направлении. Там ситуация для врага крайне сложная.

"Россия также не резиновая, они перебрасывают резервы, у них сейчас проблема на Курском направлении, с северокорейцами, у них тяжелая ситуация. Они перебрасывают резервы, пытаются их передислоцировать на наиболее горячие направления. То есть мы понимаем, где у них сейчас не приоритет. Харьковское направление - не приоритет. Они там маленькими группами пытаются что-то штурмовать, но это каждый день просто загибается", - сказал он.

Покровское направление, как отметил Ярославский, для россиян является приоритетным.

"А сейчас под руководством Драпатого там произошли довольно интересные контрдействия... Война настолько динамично изменилась, что благодаря FPV-дронам и вообще дронам мы контролируем оперативную глубину примерно на 10-15 километров полностью. То есть, все, что долетает в этот периметр сразу уничтожается, любая техника, потому что небо постоянно мониторится 24/7. И они оттянули свою технику на дистанцию 20 км и дальше, потому что боятся уже даже не артиллерии, они боятся пилотов", - рассказал командир.

Роль украинских дронов на войне

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий объяснил, какую роль играют дроны ВСУ на поле боя. По его словам, небольшие, дешевые FPV-дроны помогают в определенной степени снизить безумное преимущество, которое противник имеет в живой силе.

В частности военного попросили прокомментировать слова заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о том, что сейчас Силы обороны получают по 200 тыс. дронов в месяц.

"Это абсолютно реалистичные цифры, объемы наращиваются. Другое дело, что надо все равно все больше, больше и больше", - подчеркнул Дикий.

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