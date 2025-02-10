Дроны очень помогают, но не могут быть прямой заменой солдатам.

Украинские дальнобойные дроны ежедневно подпиливают способности российских оккупантов, влияя на экономику врага и его логистику. Как отметил в эфире Radio NV экс-командир роты батальона Айдар, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, в свою очередь небольшие, дешевые FPV-дроны помогают в определенной степени снизить безумное преимущество, которое противник имеет в живой силе.

В частности военного попросили прокомментировать слова заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о том, что сейчас Силы обороны получают по 200 тыс. дронов в месяц.

"Это абсолютно реалистичные цифры, объемы наращиваются. Другое дело, что надо все равно все больше, больше и больше", - подчеркнул Дикий.

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Он добавил, что дальние удары по России уже стали настолько системными, что это не менее весомая составляющая этой войны, чем события непосредственно на фронте. По его словам, удары ВСУ по российским тылам уже приобрели такой масштаб и характер, что это напрямую влияет на всю экономику РФ, на логистику российской армии.

"То есть, это еще один фронт, значение которого с каждым днем растет. Можно сказать, мы так методично подпиливаем ножки вот этому великану... Мы тот Давид, который борется против Голиафа, только борется методом подпиливания тех глиняных ног, на которых этот колос стоит. Мы эти ноги пилим, и оно уже очень сильно шатается", - считает Дикий.

В то же время он уточнил, что 200 тыс. дронов, которые получают украинские военные, это "не про дальние дроны".

"Но когда мы говорим о 200 тыс., конечно основную массу из этой цифры составляют дешевенькие, простенькие FPV-дрончики, вот те самые, которые идут именно на фронт. Это те дрончики, которые там заменяют очень многое. Они фактически заняли определенную нишу где-то за артиллерией, потому что расстояние все же не такое как для артиллерии и разрушительная сила не такая, как в артиллерийском снаряде", - сказал ветеран.

С другой стороны, по его словам, в распоряжении ВСУ их гораздо больше, чем снарядов, и они точнее, поскольку - на ручном наведении.

"Вот где-то между той линией, где пехота сталкивается с пехотой, и той линией, по которой работает артиллерия, весь этот промежуток, это сплошная именно зона дронов и от их количества очень многое зависит. То есть, вот эти 200 тыс. это очень прилично, но масштаб боев такой, что надо еще наращивать и надо еще в это вливать. Тем более, что технологии уже все есть, оно уже все масштабировано", - пояснил Дикий.

Он отмечает, что на применении FPV-дронов в значительной степени сейчас держится фронт: в определенной степени у Сил обороны очень не хватает людей и разницу в количестве личного состава ВСУ перекрывают за счет дронов. В то же время здесь не может быть прямой замены - дрон не заменяет солдата.

"Но, когда у нас большое количество расчетов дронов, это очень мешает их пехоте дойти живой до нашей пехоты. Вот когда она доползает, то сразу чувствуется, что орков значительно больше. Но вот сколько их до нашей линии доползет, мы в определенной степени регулируем именно дронами", - заявил Дикий.

Производство FPV-дронов в Украине

Напомним, недавно генерал-лейтенант, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк рассказал, что Украина на сегодня преобладает Россию в изготовлении FPV-дронов. По его словам, сфера беспилотников в Украине развивается прорывными темпами. С 24 февраля 2022 года для нужд Сил обороны кодифицировано более 1300 новых образцов вооружения и военной техники производства украинских предприятий. Как добавил военный, только в прошлом году к использованию в подразделениях Сил обороны было допущено более 250 новых образцов БПЛА различных типов и назначения.

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