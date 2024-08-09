Он отметил, что россияне давят малыми пехотными группами, но их танки с поля боя исчезли.

Силы обороны Украины продолжают держать оборону города Торецк и населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области.

Россияне засыпают украинские позиции авиационными бомбами, проводят штурмы малыми пехотными группами на мопедах, велосипедах и "чудо-машинах", однако российских танков на поле боя уже давно не наблюдается. Об этом в эфире телемарафона рассказал главный сержант 109 бригады роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

"У нас общим правилом все территориальные изменения комментирует Генштаб. Но от себя скажу, что Торецк, неподалеку от него Нью-Йорк, где несет службу и наша бригада, наши побратимы, которые находятся непосредственно в Нью-Йорке – там продолжают держать оборону наши Вооруженные силы. Мы держим связь с нашими побратимами-смежниками, потому что они также летают и на FPV-дронах, и на бомберах. Используют определенные стратегические точки, как и предприятия, которые находятся непосредственно в Нью-Йорке, так и другие стратегические точки. Им очень трудно, ведь враг, кроме артиллерии, засыпает их авиационными бомбами – ФАБами. За сутки их может прилететь где-то с полсотни", – акцентировал Фирсов.

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По словам военного, враг продолжает применять тактику штурмов малыми пехотными группами, но российских танков на поле боя уже давно не видели. Они исчезли, поскольку, учитывая преимущество украинских захсиников в FPV-дронах, "танки сразу горят".

Фирсов также рассказал, что враг передвигается на мопедах, велосипедах, различных видах багги, гольф-карах. Также россияне обрезают крышу в "Жигулях", чтобы быстрее выпрыгивать из транспортного средства и прятаться в посадках от украинских FPV-дронов.

"Мы даже поражали такие "чудо-машины". У почти каждого вражеского экипажа такие смарт-часы, которые сообщают, что летит FPV-дрон где-то в 200-300 метрах. И они "пулей" бегут в посадки, спасая свои жизни. Тем не менее, мы жжем эту технику – автомобили, броню и все остальное. Через каждые 50 метров, на всех дорогах сожжена техника противника", – добавил военный.

По словам Фирсова, если вообще оценивать ресурс врага на Покровском направлении, то судя по увиденному на мониторе дрона, россияне несут огромные потери.

"Я скажу слова, не как успокоительные лекарства или таблетки, а как то, что видит главный сержант непосредственно на поле боя. Враг несет значительные потери. Основные дороги, которые в трех-семи-пяти километрах от линии боевого соприкосновения, стали сейчас для врага линиями смерти. Они потеряли огромное количество бронированной техники, автомобильной техники, самоходных артиллерийских установок, танков. За последние месяцы всего этого уничтожено очень-очень много", – акцентировал он.

Военный добавил, что, действительно, российские войска продолжают давить, гонят свою пехоту малыми группами на "мясные" штурмы, используют самолеты и авиационные бомбы.

"Но, мы чувствуем, что у врага также огромные проблемы и ему также сложно. Поэтому, наша задача не только удержать позиции, а еще и врага разбить. Наша задача по состоянию на сейчас выдержать и разбить оккупантов на подступах к Покровску и Мирнограду", – подчеркнул он.

Кроме того, Фирсов поделился своим мнением относительно событий в Курской области РФ.

"Мы очень надеемся, что это поможет нам на Донецком направлении. Потому что на сто процентов враг вынужден будет перебрасывать силы и резервы именно на Курское направление. Мы радуемся, болеем и желаем всем, кто приобщен к этой операции, сил, выдержки, мотивации и удачи", – резюмировал военный.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 8 августа, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 78 боевых столкновений с противником.

Украинские защитники ведут ожесточенную борьбу за Торецк в Донецкой области. К этому городу враг пытается добраться, захватив населенный пункт Нью-Йорк (Торецкая городская территориальная громада).

На днях наблюдатели мониторингового проекта DeepState выражали опасения, что ситуация в населенном пункте Нью-Йорк приближается к его потере.

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