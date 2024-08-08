Оккупанты до последнего времени не могли прорвать укрепления ВСУ, построенные еще 10 лет назад.

ВСУ отступили в районе Торецка в Донецкой области , чтобы избежать окружения.

Как отметил аналитик BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, к юго-западу от Торецка российские оккупанты до последнего времени не могли прорвать укрепления ВСУ, построенные еще 10 лет назад. Оккупанты обходили их с севера через Зализное и с юга через поселок Нью-Йорк.

В результате в украинских позициях образовался выступ, который мог превратиться в котел. Чтобы избежать окружения, ВСУ отступили оттуда.

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"Российские оккупанты обошли удерживаемый украинскими военными центр Нью-Йорка, в котором до войны жили 10 тыс. человек, и продвинулись к его северо-западной окраине. К юго-востоку от города украинские военные отошли со своих укрепленных с 2014 года позиций, чтобы избежать окружения", - объяснил ситуацию Репке.

Ситуация в районе Торецка

Несмотря на успехи России на фронте, военные аналитики и американские чиновники говорят, что крупный прорыв маловероятен. Но если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке, логистическому опорному пункту украинских войск на востоке, с другого направления.

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