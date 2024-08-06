Оккупанты продвигаются в Нью-Йорке, - DeepState

Наблюдатели опасаются, что ситуация в населенном пункте приближается к его потере.

Российские оккупанты продолжают продвигаться в Нью-Йорке Донецкой области.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, в сети появились кадры поднятия российского триколора над учебным корпусом Нью-Йоркской специальной общеобразовательной школы-интерната № 38, что в северо-западной части поселка.

Видео дня

Война в Украине: актуальные новости с фронта

Военный эксперт Сергей Згурец сказал, что между Нью-Йорком и Железным есть участок, который держат ВСУ, однако россияне пытаются охватить зону с двух сторон, создавая угрозу окружения. Наше командование знает о сложности этого участка, добавил он.

Как пишет The New York Times, если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке, логистическому опорному пункту ВСУ на востоке, с другого направления.

Вас также могут заинтересовать новости: