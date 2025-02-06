По мнению военнослужащего, белорусскому диктатору это не нужно, но Москва ставит его перед фактом.

В вопросе возможного втягивания Россией Беларуси в войну против Украины самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко "не спрашивают", зато Кремль ему "диктует, как делать". Об этом в эфире "Новини.LIVE" сказал Кирилл Сазонов, военнослужащий Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог.

Отвечая на вопрос относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского, который уверен, что российский диктатор Владимир Путин попытается втянуть Беларусь в войну против Украины, и может ли речь идти о подготовке наступления на Киев с той стороны или уже на страны НАТО, Сазонов отметил, что этот сценарий является логичным.

"Если какие-то переговоры с Украиной, какая-то "заморозка" будет - что дальше делать? И здесь Путин может пытаться, такой запасной вариант: из Беларуси заходят, но не на Киев, а заходят из Беларуси на Польшу, на страны Балтии. Идут войска. Идут войска в Европу. А Путина там нет. Это Лукашенко. Это независимая Беларусь объявила войну или спровоцировала, как-то что-то сделала. И война идет с Беларусью, а Путин - он над этим. Как, помните, 2014 год: Крым, Донбасс - "это не мы, это местные", - отметил политолог.

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Так, добавил он, в этом случае тоже будет говориться, что "это не мы, это сябры, это Лукашенко все, но я могу договориться, я могу вам помочь".

"Придите ко мне, к Путину, назовите меня, не как меня называют украинцы, не крысой бункерной, назовите меня миротворцем и я вам помогу". И они придут, они напуганные к нему побегут", - подчеркнул военнослужащий.

На вопрос, позволит ли Лукашенко подобный сценарий - развертывание со своей территории войны с Альянсом, Сазонов заметил, что Лукашенко "придется выбирать между тюрьмой в европейской стране и пулей в затылок от Путина".

"Выбор очевиден", - добавил он.

По мнению политолога, такая ситуация для Путина была бы "выигрышным лотерейным билетом, чтобы сделать из себя уже не агрессора, а миротворца, который нужен".

"Возможно, в эту игру пытаются сыграть, возможно, такой сценарий политически вообще работающий", - сказал Сазонов.

Кроме того, на вопрос, готова ли Украина к втягиванию Россией Беларуси в войну против нас, он отметил, что уже и так "с территории Беларуси на территорию независимой Украины в 2022 году зашли вражеские войска, которые убивали и мирных жителей, и угрожали Киеву, пытались захватить территорию Украины".

"Именно с территории Беларуси по нам летели ракеты, по нам летели "Шахеды", нанося удары по территории независимой Украины. Является ли Беларусь в данном случае агрессором? Безусловно, да. Они могут говорить все, что угодно: что "это Россия, с нашей территории зашли войска, нам не сказали, с нашей территории запускают ракеты, нам не говорят". Но все это болтовня: с территории Беларуси агрессию уже осуществляли. То, что они не объявляли нам официальную войну, - то Россия тоже не объявляла. У них это "специальная военная операция". Поэтому Беларусь и сейчас воспринимается нами как агрессор", - отметил Сазонов.

На уточнение, зачем Лукашенко такой сценарий, участие в войне против Украины, он заметил:

"Лукашенко это не нужно. Но это ему и не было нужно. Лукашенко сейчас не спрашивают, а ставит Москва его перед фактом".

В то же время, добавил политолог, "Москва с ним еще договаривается, еще учитывают его пожелания", но "в целом Россия, Кремль диктует Лукашенко, как делать".

"Если они захотят нанести удары с территории Беларуси, они это сделают", - считает Сазонов.

Войска РФ на территории Беларуси

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский выразил уверенность, что Путин собирается весной, летом или осенью разместить войска на территории Беларуси и попытаться втянуть эту страну в войну.

Зеленский считает, что надо делать все, чтобы остановить Путина. В этом контексте он убежден, что предоставлением поддержки Украине европейские и американские партнеры будут заботиться и о себе. Президент отмечает, что европейцам нужно увеличивать расходы на оборону уже сегодня.

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