Беларусь проведет военные сборы у границы с Украиной / t.me/modmilby

Беларусь анонсировала проведение военных сборов недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января, сообщило Минобороны Беларуси.

Военные учения стартуют 8 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета. В Минобороны называют это "учебным сбором с военнообязанными территориальных войск".

Военные сборы предусматривают:

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  • прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания;
  • восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными;
  • подготовку военнообязанных к выполнению задач, в частности совместно с инженерными подразделениями Вооруженных Сил.
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Угроза с территории Беларуси

Как известно, с начала полномасштабной войны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что для его страны якобы существует угроза вторжения.

В начале декабря на территории бывшего 41-го авиационного полигона, недалеко от украинской границы, состоялись испытания новой зенитной управляемой ракеты для комплекса "Бук-МБ2".

По данным проекта "Беларускі Гаюн", в период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничье.

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