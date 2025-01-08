В Минобороны РБ называют это "учебным сбором с военнообязанными территориальных войск".

Беларусь анонсировала проведение военных сборов недалеко от границы с Украиной. Они продлятся до 31 января, сообщило Минобороны Беларуси.

Военные учения стартуют 8 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета. В Минобороны называют это "учебным сбором с военнообязанными территориальных войск".

Военные сборы предусматривают:

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прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с задействованием местной базы мобилизационного развертывания;

восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными;

подготовку военнообязанных к выполнению задач, в частности совместно с инженерными подразделениями Вооруженных Сил.

Угроза с территории Беларуси

Как известно, с начала полномасштабной войны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверяет, что для его страны якобы существует угроза вторжения.

В начале декабря на территории бывшего 41-го авиационного полигона, недалеко от украинской границы, состоялись испытания новой зенитной управляемой ракеты для комплекса "Бук-МБ2".

По данным проекта "Беларускі Гаюн", в период с 23 декабря по 5 января Беларусь нарастила военное присутствие в украинском пограничье.

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