Россияне начинают формирование плацдарма для дальнейших атак.

На Кураховском направлении сейчас сложилась очень сложная ситуация, которая имеет тенденцию к обострению. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев в эфире Еспресо.

Так, Селезнев сообщил, что россияне оккупировали фактически все территории, расположенные севернее Кураховского водохранилища, и таким образом сформировали "северные тиски" вокруг украинского гарнизона в районе Курахово.

"С юга оккупанты так же поджимают, соответственно, они начинают формирование так называемого плацдарма для дальнейших атак. Причем, где именно будут сконцентрированы усилия врага, то ли на Курахово, то ли западнее этого населенного пункта, - доподлинно неизвестно", - отметил он.

Видео дня

По словам Селезнева, враг создает предпосылки для того, чтобы иметь возможность оккупировать и Константинопольское, которое расположено западнее Курахово, и таким образом полностью окружить украинский гарнизон и в Курахово, и в его пригороде.

По его словам, это серьезный вызов, который требует соответствующих немедленных действий со стороны Генштаба. Он отметил, что сейчас на этот участок перебрасываются некоторые вспомогательные подразделения, однако непонятно, повлияют ли они на ситуацию, ведь у врага здесь очень много сил.

"И здесь мы сталкиваемся еще с одной проблемой, потому что были иллюзии и ожидания относительно истощения сил противника до октября, но враг продолжает активные наступательные действия как минимум на семи участках фронта. То есть не стоит говорить о стагнации на поле боя", - резюмировал Селезнев.

Ситуация возле Курахово - что известно

Как писал Forbes, украинские силы обороны, защищающие Курахово, на днях успешно отбили одну из самых мощных российских атак. Однако этот успех не должен слишком обнадеживать Украину первый российский штурм был отбит, однако новые атаки не за горами.

Как отмечал аналитик издания Дэвид Акс, лучший результат для украинцев - Курахово удерживается, замедляя россиян и сохраняя оборонительную зону, которая защищает Покровск от окружения. Худший исход - Курахово падет, и россияне перейдут к осаде Покровска.

Вас также могут заинтересовать новости: